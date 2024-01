In der Entbindungsstation das Universitätsklinikzentrums (UKC) der slowenischen Hauptstadt Ljubljana wurden am Wochenende Vierlinge geboren. In der 31. Schwangerschaftswoche wurden vier Buben, Matej (1450 g), Luka (1030 g), Marko (1420 g) und Jovan (1280 g) per Kaiserschnitt zur Welt gebracht.

Wie der Primar der Geburtenstation, Gorazd Kavšek auf Facebook mitteilt, gab es zum letzten Mal 2015 eine Vierlingsgeburt: „Die Wahrscheinlichkeit der Geburt von Vierlingen ist sehr gering. Sie kommt etwa einmal in 500.000 Geburten vor. Umgelegt auf Slowenien kommt so etwas statistisch nur alle 15 bis 20 Jahre vor“. Kavšek ergänzt weiter, dass es sich in diesem Fall um eine Spontanschwangerschaft gehandelt habe, was noch seltener zu Vierlingen führt und man freue sich sehr, dass auch die Entbindung reibungslos verlaufen sei.

„Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Ereignis in Banja Luka (Anm.: Stadt in Bosnien und Herzegowina), wo die Eltern herkommen, als echtes Wunder gefeiert wird. Wir gratulieren der tapferen Mutter und ihren vier Schätzchen ganz herzlich!“, teilt die Klinik mit.