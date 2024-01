Die gefühlten und tatsächlichen Preissteigerungen durch die Euro-Einführung in Kroatien waren im Vorjahr ein kontrovers diskutiertes Thema in unserem Meinungsforum. Dazu ein ganz subjektiver Tipp aus Dubrovnik, erlebt in der ersten Jänner-Woche: Natürlich zahlt man in manchen Lokalen in der Altstadt Preise wie am Markusplatz in Venedig oder in Velden, aber es gibt auch Schnäppchen wie den 24 Stunden gültigen und 15 Euro billigen „Dubrovnik Winter Pass“. Mit ihm kann man die berühmte Stadtmauer „ablatschen“ (allein das kostet je nach Saison sonst bis zu 35 Euro), eine ganze Reihe von Museen besuchen und gratis Bus fahren. Meine Erfahrung: Es hat sich ausgezahlt – nicht nur finanziell.

Insel in der Adria steht zum Verkauf

Die Umgebung ist malerisch, aber der Preis dementsprechend: Um 3,25 Millionen Euro steht in der Bucht von Mali Ston in Kroatien eine ganze Insel zum Verkauf. Sie ist knapp 22.000 Quadratmeter groß und verfügt über eine eigene Trinkwasserquelle.

Neues Museum ist nur schwer zugänglich

­Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal geht es um ein exklusives neues Museum und die Schwierigkeiten, es zu besichtigen.

Mit dem Zug auf die Urlaubsinsel

Kroatien plant eine zweite Brücke auf die Insel Krk. Die neue doppelstöckige Konstruktion soll Straßen- und Bahnverkehr ermöglichen. Die Ausschreibung für die Umweltverträglichkeitsstudie ist bereits angelaufen.

Zagreb ist eine Stadt für jede Jahreszeit

Obwohl sich Zagreb für einen abwechslungsreichen Städtetrip eignet, haben nur wenige die kroatische Hauptstadt auf dem Radar. Dabei gibt es hier viel zu erleben und stets etwas zu feiern – sogar zerbrochene Beziehungen.

Badeort braut sein eigenes Bier

In Ligano braut sich etwas zusammen. Im beliebten Badeort an der Adria gibt es bald ein „Umweltschutz-Bier“. Beim Brauen sollen rund 25 Prozent des Malzes durch altes Brot ersetzt werden. Verkaufen will man das Bier dann in 80.000 komplett recyclebaren Behältern.

­

­

­