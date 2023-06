Hotel, Campingplatz, Restaurant, Bar, Supermarkt: Das Thema Teuerung spielt auch beim beliebten Sommerurlaub in Italien, Slowenien und Kroatien heuer eine besonders große Rolle. Aber in den Diskussionsforen zu Artikeln der Kleinen Zeitung, auf Facebook und im alltäglichen Gespräch gehen die Meinungen weit auseinander. Während die einen von erheblichen Preissteigerungen in Hotels und Restaurants berichten, spüren andere die Teuerung maximal vergleichbar mit der in Österreich.

Wie erleben Sie den Urlaub an der Adria? Ärgern Sie sich über Wucherpreise oder sind Sie mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden? Haben Sie Tipps für andere Urlauber? Teilen Sie im Forum Ihre Erfahrungen.