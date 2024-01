Im Sommer schockierten schreckliche Fotos und Videos, die sich rasend schnell in sozialen Netzwerken verbreiteten, die Menschen in Kroatien. Fünf Personen wurden teils schwer verletzt, als bei einem illegalen Autotreffen nahe Zagreb ein Sportwagenfahrer seine Reifen durchdrehen ließ. Der Pkw raste mit Vollgas in die Menschenmenge und krachte dann gegen ein anderes Fahrzeug. Gelenkt wurde der sündhaft teure, über 500 PS starke Bolide - ein Mercedes AMG GT - von seinem 23-jährigen Besitzer.