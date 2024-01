Mit 148 Kilometern pro Stunde wurde ein Pole gegen 22.30 Uhr in dieser Woche auf der Südautobahn im Baustellenbereich Knoten Klagenfurt-West gemessen. Erlaubt sind dort 60. Nachdem die Polizei die Verfolgung aufgenommen hatte, konnte der 34-Jährige gestoppt und zur Kasse gebeten werden. Nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle die Geschwindigkeitsbegrenzungen teilweise enorm überschritten wurden. Die Polizei kontrolliert dort seit einiger Zeit verstärkt. Seinen Schein war der Mann los. In etwas weniger als zwei Monaten hätte das auch für sein Fahrzeug gelten könnten.