Beamte der Polizeiinspektion Afritz am See blitzten im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle im Ortsgebiet (50-km/h-Beschränkung) in Afritz (Bezirk Villach-Land) einen 21-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Villach-Land mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h.

Führerschein abgenommen

Der junge Kärntner gab an, er habe es eilig gehabt, um noch rechtzeitig zu seiner Arbeitsstelle in der Gemeinde Finkenstein zu kommen. Dem 21-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.