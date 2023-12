Bisher unbekannte Täter versuchten am Christtag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22 Uhr beim Wohnhaus eines 30-jährigen Mannes in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Hauseingangstüre aufzubrechen. Weil sie dabei scheiterten, brachen sie mit demselben Gegenstand die Verglasung der Terrassentüre gewaltsam auf und gelangten so ins Wohnhaus. Der Besitzer war nicht zu Hause.

Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten, stahlen aber schließlich nur ein Paar Damenschuhe. Deren Wert bzw. der Gesamtschaden durch die Tat ist nicht bekannt.