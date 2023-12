Ein tierisches Weihnachtswunder vollbrachte am Heiligen Abend die „Find my friend“ Suchhundestaffel:

Am 23. Dezember ging eine Hundebesitzerin aus Maria Wörth zu Mittag mit ihrer Mischlingshündin „Yeni“ am Wörthersee spazieren, als sich das Tier plötzlich samt Flexileine losriss und das Weite suchte. Stundenlang suchte die Frau nach ihrer Hündin - vergeblich. Daher wurden gegen 16 Uhr die Helfer verständigt. „Wir haben mit drei Einsatzhunden das Gebiet eingegrenzt, mussten die Suche aber schließlich wegen der Dunkelheit aufgeben und auf den Heiligen Abend verschieben“, sagt Lisanna Gerjol, Obfrau von „Find my friend Suchhunde“.

Am Sonntagvormittag zogen Hunde und Hundeführer wieder durch den Wald, durch das steile und rutschige Gelände. Bis Suchhund „Noana“ schließlich anschlug und seine Hundeführerin, Martina Schlesinger, auf „Yeni“ aufmerksam machte. „Erst sah man im Schilf nur die Flexileine, schließlich bellte der vermisste Hund. Er hatte sich mit der Leine im Schilf verwickelt, konnte diese auch nicht durchbeißen“, so Gerjol. Ob der Hund tatsächlich die gesamten 20 Stunden im eiskalten Wörthersee ausharren musste, ist unklar. Gerjol: „Aber er hätte sicher nicht viel länger durchgehalten. Der Mischling hatte einen Mantel an, was in dem Fall durch die Feuchtigkeit ein Nachteil war. Und er ist die Kälte nicht gewohnt, lebt erst seit Oktober in Kärnten, kommt aus Indonesien und ist hat dort am Strand gelebt.“

Der Tierarzt stellte eine Unterkühlung und Schürfwunden fest, aber ansonsten ist „Yeni“ wohlauf und wieder bei seinem Frauchen.

„Find my Friend“ verfügt über eine 24-Stunden-Hotline, die unter Tel.: 068184255050 erreichbar ist. Gerjol: „Wer sein Tier vermisst, sollte lieber einmal zu oft anrufen. Je früher wir die Suche aufnehmen können, desto besser.“