Auf Höhe Prischitz in der Gemeinde Krumpendorf hat sich am 24. Dezember gegen 2 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-Jähriger geriet aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern. Sein Pkw kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Klagenfurter konnte seinen Wagen selbstständig verlassen und verständigte den Notruf. Er wurde nach Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt überstellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am PKW entstand Totalschaden.