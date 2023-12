Am Samstag gegen 11.40 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in Klagenfurt aus. Ein Nachbar konnte den akustischen Alarm des Rauchmelders wahrnehmen und verständigte in weiterer Folge die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

„Nach dem Öffnen der Wohnungseingangstüre traten tiefschwarze Rauchschwaden entgegen“, heißt es im Bericht der Berufsfeuerwehr. Der Atemschutztrupp konnte versichern, dass sich zum Glück keine Menschen in der Wohnung befunden haben. Da die Kameraden jedoch Fressnäpfe gefunden hatten, waren sie sich nicht sicher, ob sich nicht doch Katzen in den verrauchten Räumlichkeiten versteckt hatten. Nach Rücksprache mit der Polizei konnte die Anwesenheit von Haustieren durch den Wohnungsinhaber aber gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 15 Minuten löschen und die Wohnung vom Rauch befreien. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.