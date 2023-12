Da hat das Christkind kurz vor seinem Ehrentag wohl noch ein gutes Wort für alle sonnenhungrigen Kärntnerinnen und Kärntner eingelegt. Beim Spaziergang am Samstagnachmittag braucht man vielerorts statt Handschuhen und dickem Schal eher Übergangsjacke und Sonnenbrille. An 15 Messstationen in ganz Kärnten kletterte das Thermometer im Laufe des Tages immer weiter nach oben.

Am wärmsten wurde es um 14 Uhr in Ferlach, dort wurden 13,2 Grad Celsius gemessen. Ebenfalls viel zu warm für den 23. Dezember war es in Klagenfurt, Feldkirchen und Bad Eisenkappel (je 12,9 Grad), Pörtschach (12,5 Grad), Villach und Völkermarkt (je 12,3 Grad). Aber auch in St. Andrä, St. Veit, Friesach, Dellach im Drautal, Fresach, Kornat und Kötschach Mauthen erreichten Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Tage werden länger

Wärmer wurde es dann allerdings nicht mehr, bereits um 15 Uhr fielen die Temperaturen wieder, die Sonne strahlte an vielen Orten aber trotzdem noch weiter vom Himmel. Gute Nachricht auch für alle, die mit der winterlichen frühen Dunkelheit hadern: Den kürzesten Tag haben wir mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember bereits hinter uns, die Tage werden wieder länger.

Für den Heiligen Abend prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria: „Am Sonntag wechseln Wolken mit Sonnenschein und es bleibt durchwegs trocken. Über den Niederungen können sich allerdings für einige Stunden Nebelfelder halten. Der teils starke Wind der letzten Tage lässt deutlich nach und bläst nur noch im Hochgebirge stellenweise stürmisch. Höchstwerte meist 4 bis knapp 10 Grad, am mildesten wird es in höheren Lagen mit Sonne.“