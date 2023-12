„Heute werfe ich den Griller an. Den Rasen mähe ich erst morgen.“ In den Sozialen Netzwerken witzeln die Kärntner bereits über die hohen Temperaturen. Das Weihnachts-Tauwetter ist inzwischen ja bereits ein fast traditionelles Phänomen, aber heuer treiben sogar schon manche Pflanzen vorzeitig aus.

„In Gmünd erreichte das Thermometer am Christtag 13,9 Grad, in Fresach 13,1 Grad. Das sind Weihnachts-Tagesrekorde in der Messgeschichte“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe vom Wetterdienst Ubimet. Auch in Bad Eisenkappel (12,3 Grad), Kolbnitz (12,3 Grad) und Döllach (12,1 Grad) kann die Bevölkerung getrost auf den Wintermantel verzichten.

Der Schnee schmilzt

Den Skigebieten rinnt unterdessen der Schnee davon. Auf der Flattnitz in 1700 Meter Höhe wurden am Montag 10,8 Grad gemessen, auf der Kanzelhöhe in 1500 Meter Höhe auf der Gerlitzen 10,3 Grad und auf der Villacher Alpe in 2100 Meter Höhe 6,4 Grad.

Wechsel zum Jahreswechsel

Es wird in den kommenden Tagen wohl ein wenig kühler - die Temperaturen bewegen sich je nach Nebel oder Sonnenschein - zwischen -3 und +7 Grad - aber es bleibt für die Jahreszeit zu warm. „Frühestens Ende des Jahres ändert sich das Bild, da ist ein Tiefdruckgebiet mit Regen und Schnee im Anmarsch“, sagt Zimmermann.