In Eberstein und Umgebung heulten am Christtag um 13.30 Uhr die Sirenen. Weil in der Kirche Hochfeistritz in der Gemeinde Eberstein Brandalarm ausgerufen wurde, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein, Brückl, Diex, Klein St. Paul, St. Walpurgen, Völkermarkt und Wieting aus. „Im Bereich der Sakristei hat eine Holzstiege gebrannt. Wir konnten das Feuer löschen und sind nun mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt“, sagt Erich Kaiser, Kommandant der FF St. Walburgen.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Brandursache ist vorerst unbekannt.