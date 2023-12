Ein 65-jähriger Bewohner eines Altersheimes in Feldkirchen wurde am Stefanitag leicht verletzt. Der Mann hatte sich gegen 3.40 Uhr eine Zigarette angezündet. Dabei saß er auf einer Couch im Foyer des Heimes. Mit der brennenden Zigarette in der Hand schlief er ein. „Dabei dürfte ihm die Zigarette aus der Hand auf die Couch gefallen sein“, schildert die Polizei. Es kam zu einem Schwelbrand. Der Mann selbst fiel von der Couch auf den Boden.

Die Heimleitung bemerkte schließlich den Brand und konnte ihn rasch mit Wasser löschen.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Durch den Sturz von der Couch wurde der 65-Jährige leicht verletzt und daraufhin mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.