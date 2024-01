Das Thermalbad in Arta Terme wurde aufwändig renoviert und neu eröffnet. Um die Weihnachtszeit konnten die ersten zahlenden Gäste das neue Schmuckstück des schon zur Römerzeit bekannten Kurortes besichtigen. Sie waren begeistert. Mehr als sieben Millionen Euro haben sich die Betreiber den Umbau laut der Tageszeitung „Messaggero Veneto“ kosten lassen. Sie liegt oberhalb von Tolmezzo in Carnia in Friaul-Julisch Venetien nur wenige Kilometer hinter der Kärntner Grenze. „Umso wichtiger ist die baldige Wiedereröffnung der nach dem Felssturz gesperrten Straße über den Plöckenpass“, sagt Bürgermeister Andrea Faccin.

Rund 300 Gäste können die Therme gleichzeitig nutzen. Im Innenbereich gibt es nun zwei Becken. Das eine, das bereits vor dem Umbau existierte, bietet unter anderem Wasserfälle. Das neue Hallenbad hat zwei zusätzliche Becken. Hier erfreuen sich die Kleinsten an Wasserspielen und die etwas Größeren an der 40 Meter langen Rutsche. Das Außenbecken lockt nicht nur mit Massagedüsen, sondern auch mit Blick auf die Berge. Die beiden neu gebauten Becken sind miteinander verbunden. Wer will, kann also von innen nach außen schwimmen.

Saunen, Dampfbäder, Fitnesscenter

Außerdem gibt es zwei Saunen und zwei Dampfbäder, Kaltwasserbecken zum Kneippen, Duschen mit abwechselnd kaltem und warmem Wasser und zusätzlicher Beleuchtung. In einem Bereich befindet sich auch ein Fitnesscenter. Die Eintrittskarte kostete beim Testbesuch 24 Euro und beinhaltete den Aufenthalt in allen Bereichen, also Schwimm-, Sauna- und Trainingsbereich. Die Wassertemperatur liegt zwischen 33 und 36 Grad. Auch der Aufenthaltsbereich war angenehm warm, einigen war es sogar zu warm.

Die Öffnungszeiten

Öffnungszeiten: täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr mit der Möglichkeit, Eintrittskarten für einen Aufenthalt bis 14.30 Uhr zu kaufen (wochentags 14 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder von 5 bis 12 Jahren) oder zum gleichen Preis für die Zeit danach bis Badeschluss oder den ganzen Tag (wochentags 19 Euro für Erwachsene, 14 Euro für Kinder). Am Wochenende: halbtags 16 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder, ganztags 24 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder.

Saunazeiten sind von Montag bis Freitag 15 bis 19.30 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 10.30 bis 19.30 Uhr, wobei es auch hier drei Ticketoptionen gibt. Unter der Woche 21 Euro für Becken und Sauna halbtags und 26,50 Euro ganztags, am Wochenende 24 Euro halbtags und 45 Euro ganztags.