Ein glückliches Ende nahm Donnerstagabend eine Suchaktion im Raum Villach. Dort wurde ein an Demenz erkrankter Mann als vermisst gemeldet. An der Suche beteiligten sich auch Mitglieder der Österreichischen Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten. „Sofort machten sich all unsere verfügbaren Kräfte auf den Weg zum Einsatzort. Die letzten Tageslichtstunden sollten für die Suche rasch noch genutzt werden“, so Landespressereferentin Angelika Brandl.

Kurze Zeit später dann die erleichternde Nachricht. „Unser Landesleiter Robert Staudacher erkannte vom Auto aus eine Person, die durch eine Siedlung spazierte“, erzählt Brandl. Rasch war klar: Es ist der gesuchte Mann. Er hatte sich auf den Weg zu seiner alten Wohnadresse gemacht, an die er sich noch erinnern konnte. Brandl: „Es ging ihm zum Glück gut.“