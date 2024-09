15 Monate ist es mittlerweile her, dass Roland Pölzl-Huemer im Kroatien-Urlaub auf der Insel Krk spurlos verschwunden ist. Für seine Familie eine Zeit zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wo ist er? Was ist passiert? Lebt er überhaupt noch? Alles Fragen, auf die seine Frau und seine beiden Kinder Denise und Dominic auch nach den vielen Monaten keine Antworten haben.

Kras, am 19. Juni 2023: Roland Pölzl-Huemer, seine Frau und andere Verwandte sind von Wien nach Kroatien gereist. Bereits kurz nach der Ankunft passiert es: Der damals 61-jährige Wiener, der an Demenz erkrankt ist, ist für wenige Minuten alleine. Er verschwindet aus dem gemieteten Ferienhaus. Sofort beginnt die Suche nach ihm. Bis heute blieb diese ergebnislos „Wir haben alles Menschenmögliche getan, aber keine Spur von ihm“, sagt sein Sohn Dominic.

Ihn und seine Lebensgefährtin Nicole Straka begleitete die Kleine Zeitung bereits im vergangenen Februar bei der Suche auf der Insel Krk. Nach dem Verschwinden gab es zahlreiche größere und kleinere Suchaktionen, an einer waren auch Suchhunde aus Kärnten beteiligt. Die Familie „pflasterte“ die gesamte Insel mit Flyern voll. Immer in der Hoffnung, den entscheidenden Hinweis zu bekommen. „Die Ungewissheit ist schlimm“, sagt Dominic Pölzl-Huemer, der endlich wissen will, wo sein Papa ist.

Suche im Februar auf der Insel Krk

Umso wichtiger ist es der Familie, dass der Vermisstenfall nicht in Vergessenheit gerät. Auch wenn die Chance mittlerweile gering ist, vielleicht ist der Wiener ja damals doch irgendwo untergekommen und kann sich aufgrund seiner Erkrankung nicht artikulieren? Am kommenden Mittwoch (18. September, 20.15 Uhr) ist der Fall nun Thema in der Live-Sendung „Fahndung Österreich“ auf Servus TV. Neben Dominic und seiner Schwester Denise kommen dort auch Helfer aus Kärnten zu Wort. Franz Blatnik von der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten und Alexandra Grunow von der K9-Pro Vermisstensuche schildern, wie sie damals ihren Einsatz auf der kroatischen Urlauberinsel erlebt haben. Roland Pölzl-Huemer ist mittlerweile auch auf der Fahndungsseite des Bundeskriminalamtes zu finden. Im Interview zur Sendung spricht Stefan Mayer, Leiter des Kompetenzzentrums für abgängige Personen, über die komplizierte Ermittlungsarbeit bei Vermisstenfällen im Ausland. Er macht der Familie auch ein wenig Hoffnung. So konnte 2018 ein in Österreich seit drei Jahren vermisster autistischer Mann in einer Mailänder Betreuungseinrichtung gefunden werden.

Roland Pölzl-Huemers Familie war zuletzt am Jahrestag seines Verschwindens, am 19. Juni dieses Jahres, auf Krk. Über den Sommer hätte es auch immer wieder Hinweise gegeben; Personen glaubten, den Vermissten erkannt zu haben. Doch die Spuren verliefen jedes Mal im Sand.

Ungelöst - Cold Case Austria

Im kommenden Jänner wird der Vermisstenfall auch Teil der neuen Staffel von „Cold Case Austria“ auf ATV sein.