Die Ungewissheit ist das Schlimmste. Ist er noch am Leben? Braucht er Hilfe? Quälende Fragen, mit denen sich eine Familie aus Wien seit einem halben Jahr tagtäglich auseinandersetzen muss. Es war der 19. Juni 2023. Roland Pölzl-Huemer (61) war mit seiner Familie auf die Insel Krk nach Kroatien gereist. Kurz nach der Ankunft im Urlaubsdomizil passierte es: Der an Demenz erkrankte Mann verschwand. Spurlos. Seine Familie startete daraufhin eine große Suchaktion, jedoch ohne Erfolg. „Zuletzt wurde er am 21. Juni in Nijvice gesehen“, erzählt seine Tochter Denise. Mehrmals kehrten die Angehörigen in der Folge nach Kroatien zurück, um nach dem Wiener zu suchen, zuletzt Mitte Oktober. Unzählige Flyer wurden verteilt.

Speziell von den Behörden in Kroatien fühlt sich die Familie aber alleine gelassen. Immerhin reagierte man jetzt in Slowenien. In dieser Woche veröffentlichte die Polizei eine Vermisstenanzeige in sozialen Medien. Darin heißt es, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich Roland Pölzl-Huemer eventuell in Slowenien aufhält. „Vielleicht liegt er in einem Krankenhaus und kann sich nicht ausdrücken“, so seine Tochter, die gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter auf ein Weihnachtswunder hofft: „Wir blicken Weihnachten mit einem wehmütigen und sorgenvollen Gefühl entgegen. Wir alle sind mit unseren Gedanken bei Papa.“

Roland Pölzl-Huemer bei seinem 60er im Kreise seiner Familie © Privat

Die Familie appelliert weiterhin an alle, die Augen offenzuhalten. Im Internet wurde Werbung geschaltet, damit das Bild des Vermissten nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet. „Wir können nur weitersuchen und hoffen, dass es ihm gut geht“, so Denise Pölzl-Huemer, die jedes Jahr jetzt, am dritten Adventwochenende, gemeinsam mit ihrem Vater den Christbaum besorgte. Heuer muss sie das ohne ihn tun.

Personenbeschreibung

Der Vermisste ist 1,78 Meter groß, schlank und hat weiße Haare. Sein rechtes Auge schielt leicht. Hinweise erbeten unter: 0681-849 996 75 oder 0677-647 855 78 sowie an die Polizei.