Neun Monate Ungewissheit liegen hinter einer Familie aus Wien. Was ist mit Roland Pölz-Huemer passiert? Braucht er Hilfe? Lebt er überhaupt noch? Fragen, auf die es bis heute keine Antworten gibt. Fest steht nur: Der damals 61-jährige, an Demenz erkrankte Mann verschwand am 19. Juni spurlos aus einer Unterkunft auf der kroatischen Insel Krk. Die Familie hatte dort ihren Urlaub verbringen wollen. Seither wurde mit großem Aufwand nach dem Vermissten gesucht. Auch jetzt, neun Monate nach dem Verschwinden, will die Familie nichts unversucht lassen. Ein Funken Hoffnung bestehe, dass der mittlerweile 62-Jährige eventuell irgendwo als Obdachloser lebt und sich aufgrund seiner Erkrankung einfach nicht mitteilen kann. Mit Obdachlosen-Einrichtungen in Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich wurde daher Kontakt aufgenommen. Bisher ohne Erfolg.

Jetzt hat das italienische Fernsehen auf Vermittlung der Botschaft einen verzweifelten Hilferuf der Ehefrau des Vermissten ausgestrahlt: „Ich danke für einen kleinen Hoffnungsschimmer, den ich wirklich brauche.“

Suche auf Krk

Im Februar durfte die Kleinen Zeitung die Familie bei einer Suche auf der Insel Krk begleiten. Dominic Pölzl-Huemer und seine Lebensgefährtin hatten dort unter anderem Wasserlöcher mit einer Unterwasserkamera abgesucht - in der Hoffnung, endlich Gewissheit über das Schicksal des Vaters zu haben.