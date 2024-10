Auf vielen Kanälen machte der Singkreis Völkermarkt um Obmann Johannes Pfeifenberger und Obfrau Anna Kapp heuer publik, dass nach einer neuen Chorleitung gesucht wird. Die Suche hat nun ein Ende. Mitte September übernahm die aus Slowenien stammende und in Klagenfurt lebende Kristina Kragelj die musikalische Leitung des Chors. Die 27-Jährige bringt bereits Erfahrung aus der Leitung mehrerer anderer Chöre mit und absolvierte mit dem Singkreis Völkermarkt am 5. Oktober beim Gedenkkonzert für Siegfried Verhovnik in Stift Griffen bereits ihren ersten öffentlichen Auftritt. Kragelj hat auch eine Gesangsausbildung absolviert und will „abwechslungsreiche“ Chorliteratur mit dem Singkreis Völkermarkt einstudieren.