Eine Reihe von Widmungsansuchen beschäftigte den Gemeinderat in St. Kanzian am Klopeiner See in seiner jüngsten Sitzung am 15. Oktober. Für ein wenig Diskussionsstoff unter den 23 Mandatarinnen und Mandataren sorgte die geplante Umwidmung zweier Teilstücke eines an der Westuferstraße in Seelach nahe des Kreisverkehrs gelegenen Grundstückes.