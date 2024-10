„Meine Bäckerei in Gallizien ist viel zu groß, das Gebäude ist nicht isoliert“, sagt Karl Walter Sitar, der trotz Pensionierung mit seinem Bäckerei-Kleingewerbe im Sommer die Hotels am Klopeiner See mit frischem Gebäck beliefert. Nun will der 70-Jährige eine neue, kleinere Backstube errichten.