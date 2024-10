Am Hauptplatz im Kurort Bad Eisenkappel/Železna Kapla haben Petra Ošina (23) und Leonardo Taussig (25) ein Yoga- und Heilmassage-Studio eröffnet. „inhale exhale“, was übersetzt einatmen und ausatmen heißt, steht in grellgrüner Leuchtschrift am Studio-Eingang.

Die in Bad Eisenkappel geborene und aufgewachsene Ošina hat nach der Matura am Alpe-Adria Gymnasium in Völkermarkt eine einjährige Ausbildung zur medizinischen Masseurin an der Vital-Akademie in Wien absolviert. Während ihrer Praxis in einem Hotel lies sie sich von einem dort tätigen Yoga-Lehrer durch angewandte Meditationen, Entspannungs- und Atemübungen inspirieren. In Wien lernte sie auch ihren späteren Lebenspartner Leonardo kennen. Die Techniken verfeinerte das Pärchen gemeinsam bei einem längeren Aufenthalt in Thailand durch einen Yoga-Meister. Im neuen Studio aktiviert „Therapieprinz“ Taussig mit verschiedenen Heilmassage-Techniken die Selbstheilungskräfte der Kunden.

Das Studio in Bad Eisenkappel 166 kann man sich am 18. Oktober beim Tag der offenen Tür von 8 bis 18 Uhr ansehen. Für das Yoga kann man sich unter 0670/556 52 40 anmelden, für die Heilmassagen unter 0676/754 82 58.