„Er hat sich für alle Menschen eingesetzt und war immer für alle da. Auch in der Familie konnte man sich auf ihn verlassen“, erzählt die Familie von Erich Korak, der nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren für immer seine Augen schloss. Geboren wurde er am 28. Jänner 1949 in St. Martin bei Haimburg, wo er auch die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte. Mit sieben Jahren baute sein Vater, der Müllermeister war, ein Haus in Völkermarkt, wohin die Familie übersiedelte. Nicht nur in seiner Kindheit verbrachte Korak viel Zeit mit Sport, auch später spielte er Fußball, Tennis und wanderte gerne. Als Jugendlicher nahm er bei Bezirksmeisterschaften teil, wo er auch einige Medaillen und Pokale ergatterte. Auch wenn sein größter Wunsch der Profisport war, entschied sich Korak aus persönlichen Gründen dafür, eine Kochlehre abzuschließen. Nach seiner Lehre war er einige Zeit Koch in Tirol, ehe er nach Völkermarkt zurückkehrte und bis zur Pension als Postbeamter arbeitete.