Nach langjähriger Krankheit schloss am 29. September Gendarmerie-Abteilungsinspektor in Ruhe, Franz Laure (90) für immer seine Augen. Nach der Grundausbildung bei der Gendarmerie erfolgte die erste Zuteilung des gebürtigen Wabelsdorfers nach Völkermarkt, wo er dann nicht nur beruflich, sondern auch privat Wurzeln schlug. Dort lernte er seine Frau Irma kennen, die er im Oktober 1959 heiratete. Im Oktober 1960 kam Tochter Astrid, im September 1961 Sohn Dieter und im August 1974 Sohn Jürgen zur Welt. Für die große Familie wurde mit viel Eigenleistung ein Haus gebaut, in welches die Familie 1975 einzog. Dort stand später auch immer Opas Tür für die sechs Enkel- und zwei Urenkelkinder offen.