„Sie war ein Familienmensch, eine liebe Frau und hat immer auf uns geschaut. Sie war eine Mutter mit Herz“, sagt Calogero „Carlo“ Calabro über seine Mutter Di Francesco Maria Rosa, die am 18. Juli im 86. Lebensjahr im Kreise der Familie für immer ihre Augen schloss.

Wegen des Todesfalls der geliebten „Don Carlo Nonna“ bleibt die Pizzeria „Don Carlo“ am Herzog-Bernhard-Platz 8 in Völkermarkt auf unbestimmte Zeit geschlossen. „Sie war für uns immer eine große Stütze und hat auf die Kinder geschaut, während wir gearbeitet haben“, sagt Calabro. Jahrzehntelang lebte sie in Völkermarkt und verlor im Juli des letzten Jahres ihren geliebten Mann Guiseppe Calabró. „Es ist ein schwerer Verlust für die Familie, sie wird uns allen sehr fehlen“, so Bürgermeister Markus Lakounigg.

Am 22. Juli wird die Verstorbene um 12 Uhr nach der Einsegnung und der Feier der Heiligen Seelenmesse in der Kreuzberglkirche Völkermarkt auf den Stadtfriedhof zu ihrer letzten Ruhe gebettet. Vor den Trauerfeierlichkeiten wird um 10 Uhr für die Verstorbene in der Kreuzberglkirche gebetet.