Im 83. Lebensjahr ist am 2. Juni der ehemalige Präsident der Notariatskammer Kärnten, Wolf Dieter Anderluh, verstorben. Anderluh war Träger des großen goldenen Ehrenzeichens des Landes Kärnten sowie Träger des großen Ehrenzeichens für Verdienste der Republik Österreich.

Anderluh hatte von 1982 bis Jänner 1998 die Funktion des Kammerpräsidenten inne, danach war er Ehrenpräsident. Bei der österreichischen Notariatskammer war der Kärntner Vizepräsident. Anderluh war von 1977 bis Ende Juli 2001 als Notar tätig - zehn Jahre lang in Völkermarkt, danach in Klagenfurt. Der Gailtaler hat sich sehr für das Notariatswesen in Kärnten engagiert. „Anderluh war einer der Befürworter der Notartreuhandbank. Er trug dazu bei, dass diese österreichweite Idee rasch in Kärnten umgesetzt wurde“, zeigt sich der amtierende Präsident der Kärntner Notariatskammer, Werner Stein, betroffen über das Ableben Anderluhs. Der langjährige Kammerpräsident hat nach dem Balkankrieg auch wesentlich zum Aufbau des slowenischen Notariats beigetragen.

Der Verstorbene hat zudem im Alpen-Adria-Raum die Verständigung zwischen den Notaren gepflegt. Anderluh sei als Mensch, „ein sehr angenehmer Kollege gewesen“, so Stein. Er habe sehr auf Kollegialität geachtet und sei auf ein gutes Miteinander bedacht gewesen. „Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, sagt Stein.

Für den Verstorbenen wird am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr im Toleranzbethaus Watschig gebetet. Die Aufbahrung ist am Samstag, 15. Juni, ab 11 Uhr, ebenfalls im Toleranzbethaus Watschig. Nach dem Trauergottesdienst um 13 Uhr wird die Urne auf dem Ortsfriedhof im Familiengrab zur ewigen Ruhe gebettet.