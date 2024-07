Alexander Kassl war diplomierter Ingenieur und Doktor der Bodenkultur und hat rund 30 Jahre, bis ins hohe Alter von 70 Jahren, in Russland als Agrarmanager des weltweit tätigen Schweizer Agrartechnologieunternehmens Syngenta in führender Position gearbeitet. Davor unterstützte er Landwirte aus der Region, wenn sie Probleme mit der Bodenbeschaffenheit oder der Umwelt hatten und war nach seinem Studium in der Pharmaindustrie, bei der Chemie Linz und bei der OMV angestellt.