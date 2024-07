Beim Filmfest München 2024, Deutschlands größtem Sommer-Filmfestival, war auch Larissa Marolt, Model und Schauspielerin vom Klopeiner See zu Gast. Am Montag postete die 41-Jährige auf ihrer Instagramseite ein Foto mit einem Mann. Einer alten Liebe, wenn man so will. Und auch die Fans freuen sich. „Schön, euch mal wieder zusammen zu sehen!“, schreibt die eine, „Ihr zwei Herzis ❤️❤️“ die andere.

Aber Achtung, wer sich jetzt zu sehr für Marolts neu entflammte Liebe freut: Es handelt sich lediglich um eine „Serienliebe“. Der Mann auf dem Foto ist der deutsche Schauspieler Dieter Bach (60). Er verkörperte Christoph Saalfeld, den Geliebten, dann Mann und dann auch Ex-Mann – und Schwiegervater (!) – von Marolts Figur Alicia Lindbergh in dem ARD-Dauerbrenner „Sturm der Liebe“. Die Kärntnerin spielte in fast 300 Folgen der Dramaserie die Ärztin Alicia Lindbergh.