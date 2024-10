Bei Einbruch der Dunkelheit erhellen die Straßenlaternen vielen Menschen ihren Weg. Finster bleibt es jedoch seit einigen Wochen im Siedlungsgebiet von Kühnsdorf-West in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas. „Ausfälle können immer passieren, aber bei uns funktioniert die Straßenbeleuchtung nun schon seit annähernd sechs Wochen nicht mehr. Das gesamte Gebiet von der Schule bis zur Leitgeb-Siedlung ist betroffen“, klagt der Bewohner Martin Jegart. Dies sei gerade in der dunklen Jahreszeit problematisch, weil damit eine Gefährdung für Schulkinder am Morgen und für Spaziergeher am Abend herbeigeführt werde. Darüber hinaus werde die im Siedlungsgebiet geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h von zahlreichen motorisierten Verkehrsteilnehmern missachtet. „In vielen Fällen werden deutlich höhere Geschwindigkeiten gefahren“, sagt Jegart.