Seit dem Unwetterjahr 2023 ist der Bürgerfrauenweg in Völkermarkt nicht mehr begehbar. Der Spazierweg führt von der Arztpraxis von Harald Scheicher in der Stadt – am Beginn über eine Stiege – hinunter bis zum Stadtfriedhof, über eine Abzweigung gelangt man bis hinunter zum Ruderzentrum. Teilweise ist der Weg sogar abgerutscht. „Wir müssen uns das genauer anschauen. Das wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Es könnte nämlich passieren, dass wenn wir einen neuen Weg baggern, dass noch mehr Rutschmaterial herunterkommt“, sagte diesbezüglich Bauamtsleiter Armin Alic im März 2024 zur Kleinen Zeitung.