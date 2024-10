„Der Klang der Bigband hat allen Musikern von Anfang an sehr gut gefallen und unsere musikalische Leidenschaft verstärkt“, sagt Michael Vavti aus St. Michael ob Bleiburg, Absolvent der Musikhochschule in Graz, der auch eine Jazzsaxophon-Ausbildung an der Musikhochschule Klagenfurt absolviert hat. Heute gefragte Musiker wie Tonč Feinig oder Stefan Thaler haben bei seinen ersten Formationen mitgewirkt. „Für Musiker ist die Mitwirkung in einer Big Band ihre musikalische Krönung“, sagt der 55-jährige Jazzliebhaber, der mit seiner Musik junge Menschen aus der slowenischen Volksgruppe begeistern will.

Vielseitiges Repertoire

Seine Band aus St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom präsentiert ein vielseitiges Repertoire, das von klassischen Jazzstandards bis zu zeitgenössischen Arrangements reicht. „In die Welt des Jazz einzutauchen ist ein Prozess, der den Musikern eine neue Welt eröffnet“, so der Vater von vier Söhnen, der in seine Big Band mit 18 Mitgliedern zwischen 23 und 25 Jahren viel Zeit investiert. Dazu komme ein kreatives Zusammenspiel der Sänger der Voxon Academy Lara Wulz, Natascha Stuck, Danilo Katz und Simona Krajger, die das Jubiläumskonzert mit ihren markanten Stimmen vervollständigen werden. Ebenso der Dirigent Mario Vavti, der in Wien als Komponist, Produzent und Musiker tätig ist. „Das Spielen macht mir mehr Spaß als vorne zu stehen“, sagt Vavti, der in Zukunft mit eigenen Arrangements musikalische Emotionen wecken will. Die Band feiert am 26. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk das 35-jährige Bestandsjubiläum.