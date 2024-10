Als Patrick Riepl, bekannt als Rasta Paze, aus Globasnitz nach seiner Matura vier Jahre als Berufssoldat beim Österreichischen Bundesheer arbeitete, plante er bereits mehrere kleine Events. Er wechselte kurzerhand sein Berufsfeld und fing an beim Tourismusverband Klopeiner See zu arbeiten, wobei er für das Marketing und den Social Media Bereich zuständig war. „Dort habe ich gemerkt, dass mir dieser Bereich einfach liegt, denn ich war mit Freude dabei“, erzählt Riepl, der sich nach einem Jahr als Event- und Marketingmanager selbstständig machte und größere Firmen oder das „See in Flammen“ am Klopeiner See betreute. Zusätzlich wirkte er bei einer großen Eventfirma in Kärnten bei etlichen Events mit und holte Musiker wie Mark Forster oder Gigi D’Agostino auf Kärntens Bühnen.