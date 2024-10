Seit fast fünf Jahrzehnten ist Rudi Verhounig aus Griffen im Bezirk Völkermarkt Adeg-Kaufmann mit Leib und Seele. Seine tägliche Arbeit ist für ihn mehr Berufung als Beruf. Insgesamt vier neue Märkte eröffnet Verhounig im Oktober 2024 in Kärnten. Die zwei Standorte in Völkermarkt befinden sich in Tainach (geöffnet seit 17. Oktober) und Ruden (Eröffnung am 31. Oktober geplant). Neben einem breiten Sortiment setzt der Kaufmann in beiden Märkten auf ein „hybrides“ Kassensystem. Dieses ermöglicht Einkaufen auch abseits der Öffnungszeiten – also während der täglichen Mittagspause in den Märkten von 12.30 Uhr bis 15 Uhr sowie nach Ladenschluss von 18 bis 20 Uhr. „Mit den neuen Adeg-Märkten in Tainach und Ruden möchten wir noch mehr auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen und ihnen nicht nur ein breites Sortiment anbieten, sondern auch eine freundschaftliche Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen. Durch die enge Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben können wir zudem die lokale Wirtschaft weiter stärken und für kurze Lieferwege sorgen“, erklärt Rudi Verhounig.

Erhalt der Nahversorgung

Die Kunden von Adeg in Tainach und Ruden erwartet nicht nur ein breites Angebot, von der Eigenmarke „Clever“ bis hin zu „Ja! Natürlich“-Bio-Produkten, sondern auch eine große Auswahl an Waren von heimischen Lieferanten. Bei Adeg Ruden wird darüber hinaus auch eine Tankstelle mit zwei Zapfsäulen übernommen. Rudens Bürgermeister Rudolf Skorjanz: „Der Erhalt der Nahversorgung mit dem neuen Adeg-Markt in Ruden ist ein großer Gewinn für unsere Gemeinde und die gesamte Region.“ Der Völkermarkter Bürgermeister Markus Lakounigg ergänzt: „Es tut gut zu wissen, dass wir einen lokalen Nahversorger in Tainach haben, der über den Tellerrand hinausblickt und dem die regionale Wertschöpfung ein genauso großes Anliegen ist, wie das soziale Miteinander.

Geöffnet sind die Adeg-Märkte in Tainach und Ruden montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr beziehungsweise von 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 12.30 Uhr. Die Hybrid-Kassen der Märkte sind von Montag bis Freitag von 12.30 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr geöffnet, an Samstagen von 12.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Gezahlt werden kann an den Hybrid-Kassen ausschließlich mit Karte.