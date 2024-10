„It started with a kiss …” – “Es begann mit einem Kuss …” – so beschreiben Maria und Richard Habring den Beginn ihrer 20-jährigen Erfolgsgeschichte ihrer Uhrenmanufaktur Habring² in Völkermarkt in einem Comic, das die Unternehmensgeschichte nachzeichnet und auf der Website habring2.com nachzulesen ist. Zum heurigen Jubiläum haben die gebürtige Dresdnerin und der Eberndorfer zwei neue Uhren auf den Markt gebracht, die Modelle „Oskar“ und „Josef“.