Baustart an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LF Stiegerhof) in Finkenstein. Die Schule, die sich insbesondere durch den Schwerpunkt Pferdewirtschaft und eine Kooperation mit der Kärntner Tourismusschule einen Namen gemacht hat, wird um 43 Millionen Euro saniert. Die Vorbereitungen für die Generalsanierung laufen seit Monaten auf Hochtouren, am gestrigen Dienstag wurde Spatenstich gefeiert. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Landeshauptmannstellvertreter Martin Grunber (ÖVP) mit Verweis auf die lange Forderung der Schulsanierung. Die grundsätzliche Genehmigung dafür, Planungen aufzunehmen, fiel bereits 2017 in der Landesregierung. Der ursprüngliche Baustart war für 2022 vorgesehen gewesen. Eine notwendige Redimensionierung des Projekts führte zu zeitlichen Verzögerungen.