Gerfried Pirker hat die Kärntner Tourismusschule in Villach geprägt. Nach Jahren als Lehrer wurde er vor 17 Jahren provisorischer Leiter und folglich Direktor der privaten Schule in Villach. In all den Jahren hat sich nicht nur die Branche, sondern auch der Schwerpunkt der Schule laufend verändert. Digitalisierung, Personalisierung, Essenstrends - alles Themen, mit denen sich auch die Schüler intensiv beschäftigten und beschäftigen.