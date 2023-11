Mir ist es wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden“, formuliert Birgit Pipp eine ihrer Zielsetzungen als neue Direktorin der Kärntner Tourismusschule KTS in Warmbad Villach. In der „Schule fürs Leben“ spiele neben qualitativ hochwertiger Fachausbildung die Persönlichkeitsbildung eine große Rolle. „Es geht nicht nur um den Lehrstoff, sondern auch um eine respektvolle Begegnung auf Augenhöhe, um das Aufdecken der Potenziale vor dem Hintergrund der bildungspolitischen Aufgaben.“