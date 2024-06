Die landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Stiegerhof in Finkenstein ist eine von sieben landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten. Und jene, die bald am modernsten sein dürfte. Das Gebäude, zuletzt vor mehr als 50 Jahren saniert, soll noch heuer und bis 2028 um knapp 47 Millionen Euro modernisiert werden. „Unser Ziel ist es, einen Standort 4.0, eine der modernsten Schulen zu schaffen“, sagte Landesschulinspektor Alfred Altersberger.