Einmal im Jahr steht die Welt der Mathematik im Rampenlicht beim internationalen Mathematikwettbewerb „Náboj“. Die Fachhochschule (FH) Kärnten war am 19. April der diesjährige Gastgeber der Veranstaltung, die begabte junge Mathematikerinnen und Mathematiker aus ganz Europa und darüber hinaus anzieht. Der Wettbewerb, der seit 2005 jährlich stattfindet, fordert die Teilnehmenden heraus, innerhalb von zwei Stunden so viele mathematische Aufgaben wie möglich zu lösen. Kreativität und ein tiefes Verständnis für mathematische Konzepte sind gefragt, und die Lösungen sind typischerweise numerisch.

Die Teams treten in den Kategorien Junioren und Senioren an, was eine breite Beteiligung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Altersstufen ermöglicht. Insgesamt nahmen 1250 Mannschaften aus 13 Ländern und 105 Schüler aus den höherbildenden Schulen in Kärnten und Osttirol. Unter den Top Zehn waren auch Teilnehmer aus dem Gymnasium St. Martin und Peraugymnasium.

1250 Mannschaften nahmen teil © FH Kärnten

Logischen Denken und Problemlösung

Claudia Haid, Organisatorin und Ansprechpartnerin der FH Kärnten: „Der Náboj-Wettbewerb ist nicht nur eine hervorragende Gelegenheit, die Fähigkeiten junger Talente zu fördern, sondern auch ein wichtiger Anlass, um die Schönheit und Bedeutung der Mathematik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unsere Fachhochschule ist stolz darauf, diesen internationalen Geist und wissenschaftlichen Ehrgeiz hier in Villach zu beheimaten.“

Der Náboj-Wettbewerb soll nicht nur zur akademischen Laufbahn in Mathematik und Technik inspirieren, sondern auch lebenswichtige Fähigkeiten wie logisches Denken und Problemlösung schärfen. Durch eine Mischung aus Wettbewerb und Workshop haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und vielleicht sogar den Grundstein für zukünftige akademische oder berufliche Wege zu legen.