Zwischen dem ÖBB-Terminal und Sparmarkt ist in Fürnitz der Innovations- und Entwicklungsstandort der Firma Mechatronic Systemtechnik GmbH in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Bislang war die Mechatronic in Villach am ehemaligen Oetker-Gelände in der Tiroler Straße angesiedelt. Der Standort in Villach platzte aus allen Nähten und machte somit eine Expansion notwendig. „Wir wachsen pro Jahr um rund 15 bis 20 Prozent“, verrät Geschäftsführer Walter Schober. Das Unternehmen beliefert den weltweiten Halbleiterbereich mit Maschinen.