Als Schauspielerin und Model ist Nadine Trinker (33) vielen sowohl in Österreich als auch in Deutschland ein Begriff. Nun hat sich die Villacherin selbstständig gemacht als medizinische Heilmasseurin mit zusätzlicher Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheit. Ihr Ziel ist es, Menschen als Ganzes zu betrachten und alternative Heilmethoden anzubieten. Nachdem sie am 1. März in die Gemeinschaftspraxis „Vita Sana“ am Bahnhofsplatz 4 eingezogen ist, fand am vergangenen Freitag, dem 12. April, die Eröffnungsfeier statt.

Direkter Weg in die Selbstständigkeit

Trinker entschied sich bewusst dazu, ihre Fernsehkarriere zu beenden, um mehr Zeit für ihre Familie und Kinder zu haben. „Durch einen ungünstigen Sturz verletzte ich mich bei der Schulter. Dadurch kam ich in Kontakt mit der Heilmassage“, so die 33-Jährige weiter. Dadurch wurde ihr bewusst, wie man mit Händen heilen kann. Trinker: „Ich fing an, mich mit Heilmassage zu beschäftigen und so begann ich vor eineinhalb Jahren eine Ausbildung“ – und der weitere Weg führte sie direkt in die Selbstständigkeit.

Durch eine ärztliche Überweisung können Termine für Behandlungen bei ihr vereinbart werden, aber auch ohne Überweisung ist es möglich, einen Termin für eine Wellnessmassage oder Entspannung zu buchen. Nadine Trinker erklärt: „Schmerzen sind Signale des Körpers, die darauf hinweisen, dass die Energie nicht frei fließt.“ Oft lege der Ursprung dieser Beschwerden tiefer in der Seele und äußert sich dann körperlich. Gemeinsam mit dem Patienten wird nach der Ursache gesucht, um das eigentliche Problem und nicht nur die Symptome zu behandeln.

„Meine Vision ist es, den Menschen bewusst zu machen, wie wir uns selbst heilen können, wenn wir in unser Inneres schauen“, sagt Trinker. Sie bietet ihre Dienste von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr an und Termine können telefonisch unter 0660 588 77 82 vereinbart werden.