Die Gurk zeigte im November 2019 bei einem Hochwasser im Gurktal, was sie kann. Die Wassermassen richteten massive Schäden an, am schlimmsten traf es die Gemeinde Gurk. Verzweifelte Bürger und Einsatzkräfte, kämpften tagelang gegen die Fluten an. In Sandboden etwa mussten 25 Bewohner vorübergehend ihre Häuser verlassen, viele Anwesen wurden bei diesem 30-jährlichen Hochwasser überflutet. Auch in Brückl wurden wegen des Starkregens Menschen evakuiert.