Fabian Kogler hat den Moment ideal getroffen, als das Gitter beim zweiten Lauf zum Europacup von Benatky fiel und seine volle Kraft in die ersten Umdrehungen hineingelegt wurde. Der Athlet aus Mühlen schnellte im Finale der Challenge-Kategorie „25+“ nach vorne und übernahm nach der fünf Meter langen Startrampe die Führung, die er auch bis zum Ende der dritten der vier Geraden hielt. Ein waghalsiges Manöver von Tomas Haluza (CZE) vermochte er nicht zu parieren und reihte sich hinter dem Lokalmatador ein. „Wenn du gewinnen willst und vorne bist, ist der Druck im Finale wirklich enorm“, sagt der Steirer, „du hörst die Leute auf der Tribüne schreien und es zählt ja nur dieser eine Lauf. Sowas habe ich noch nicht erlebt.“

Fabian Kogler © Nico van Dartel

Silber war ihm gewiss, denn er wehrte den Angriff von Manuel de Vecchi (ITA) ab. „Auf der letzten Geraden ist mir die Kraft langsam ausgegangen, aber ich habe es geschafft. Ich habe als Kind zu de Vecchi aufgeschaut. Er ist zwei Mal bei Olympia gefahren und ihn zu schlagen, war etwas ganz Besonderes für mich.“ Platz zwei brachte ihm wichtige Punkte ein. Im ersten Rennen verpasste er noch das Podest. „Da habe ich den Start nicht optimal erwischt und sie haben mich eingezwickt. Dann musste ich mich nach vorne arbeiten.“ Am Ende landete er hinter dem amtierenden Klassenweltmeister Alexandre Monleon (FRA) noch auf dem vierten Rang.

In der Gesamtwertung des Europacups rangiert er mit fünf Punkten Rückstand auf den Deutschen Roman Sablin auf Platz drei. Die kommenden zwei Rennen wird er auslassen. „Das geht sich von der Zeit her einfach nicht aus.“ Daher wird er erst beim Saisonfinale in Zolder (BEL) wieder dabei sein. Und da gibt es im September doppelte Punkte.