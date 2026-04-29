Das blau-weiße Volleyball-Märchen fand mit dem Meistertitel in diesem Jahr sein Ende – Hartberg ist Österreichs Nummer eins. Mit einem dramatischen 3:2-Sieg über Ried entschieden die Oststeirer die „Best-of-Seven“-Finalserie mit 4:1 für sich und die Euphorie kannte danach keine Grenzen. Mehr als 1500 Fans waren mit dabei, als sich die Truppe von Markus Hirczy zum Meister krönte. Tags darauf ging es für Max Thaller und Co dann ins Rathaus zur offiziellen Ehrung – gefolgt von der großen Meisterfeier. Von solchen Szenen war vor Jahren nicht zu denken, begann der Hartberger Erfolgsweg doch äußerst holprig.

Nach der bewussten Entscheidung einen Neustart mit jungen und heimischen Talenten zu wagen, stieg der TSV nach der Saison 2019/20 wieder in die höchste rot-weiß-rote Spielklasse auf. Vom Titelmärchen war damals noch keine Rede. „Wir waren nur glücklich, dass wir mit einer jungen Mannschaft wieder in der Bundesliga Fuß fassen konnten“, erinnert sich Geschäftsführer Markus Gaugl zurück. Als Katalysator für den oststeirischen Volleyball-Aufschwung darf gut und gerne Coach Hirczy bezeichnet werden, der es nicht nur versteht, eine Spitzenmannschaft zu formen, sondern auch den Nachwuchs zu fördern. „Dieser Meistertitel ist das Sahnehäubchen und für mich persönlich ist es noch schöner, dass wir es ein Jahr nach Erreichen der Champions League noch einmal geschafft haben“, sagte der Coach.

Titel folgte auf Enttäuschung

Die Rückkehr Max Thallers als Zuspieler 2022 sollte ein weiterer Baustein im Erfolgsgerüst werden. „Wir sind in den vergangenen vier Jahren extrem schnell gewachsen und das ist jetzt die endgültige Draufgabe. Bei uns sieht man, was mit einem kleinen Budget alles möglich ist“, erklärt Thaller. Nach Jahren in der Abstiegsrunde inklusive Relegation etablierte sich der TSV als Top-Team, jubelte 2023 etwa über Platz drei in der Bundesliga. Es folgten zwei Vizemeistertitel (2024, 2025) sowie ein äußerst bitterer zweiter Platz im ÖVV-Cup 2024 mit der Heimniederlage im Finale gegen Aich/Dob. Heuer bot sich die nächste Chance auf den Cuptitel, als großer Favorit verlor man aber überraschend gegen den UVC Graz.

Es war eine Art Wendepunkt für die Oststeirer. Alle fokussierten sich neu, alle nahmen die bittere Niederlage als Motivator für das große Ziel, das nun, nach sechs Jahren harter Arbeit, erreicht wurde. „Es fühlt sich nach wie vor nicht realistisch an. Ich war nicht der einzige, der die ein oder andere Träne verdrückt hat. Die ganze Mannschaft war sehr emotional“, erklärte Gaugl, der von einer „kurzen“ Dienstagnacht sprach. Diese Einschätzung teilte er mit seinem Kapitän. „Die Party war wie erwartet sehr gut“, erklärte Thaller. Trainer Hirczy merkte nach der ersten Siegesfeier, „dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Sagen wir so, ich war relativ schnell müde.“

Auf die Feierlichkeiten in der Oststeiermark sollen erste Vertragsgespräche folgen. Der Meistertrainer bleibt fix an Bord und bastelt schon an der Kaderplanung. Während Ausnahmelegionär Hampus Ekstrand den TSV verlässt, stellte Zuspieler Thaller selbst klar, dass er trotz einiger Gerüchte „noch nie“ ans Aufhören gedacht habe und deshalb auch in der kommenden Spielzeit fix das TSV-Dress überzieht. „Ich denke von Jahr zu Jahr und es macht mir einfach richtig Spaß. Mittlerweile ist Hartberg meine Heimat und der Verein ist super familiär. Ich kenne jeden Fan persönlich.“ In den kommenden Wochen steht aber erst einmal das auf dem Programm, was die Hartberger wohl genauso gut können wie Volleyballspielen: Feiern!