Es war nicht weniger als ein kleines Volleyball-Wunder, dass die Frauen des UVC Graz am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Sokol vollbrachten und Volleyball-Österreich begeisterten. In einem Krimi lagen Anna Oberhauser und Co im entscheidenden fünften Satz zwischenzeitlich mit 6:12 zurück und hatten sechs Matchbälle der Wienerinnen gegen sich. Mit einzigartigem Einsatz kamen die „Uhrturmchicks“ aber zurück und jubelten mit einem 21:19-Satzgewinn über den 3:2-Sieg und somit auch den 1:1-Ausgleich in der „Best-of-five“-Finalserie. In Wien wollte man an diese Leistung anschließen.

Genau das gelang den UVC-Frauen bei den Favoritinnen zu Beginn auch. Die Grazerinnen forderten das Heimteam mit guter Blockarbeit und starker Defense und enteilten ein wenig. Aufgrund einiger Fehler in der Annahme kam Sokol zwar noch einmal heran, mit einem starken Finish sicherte sich der UVC dennoch Durchgang eins mit 25:23 und schockte Sokol einmal mehr. Nachhaltig ließen sich die Frauen aus der Bundeshauptstadt aber nicht beeindrucken. Bereits im zweiten Satz schlugen die Wienerinnen mit einem 25:12 zurück – zu fehleranfällig präsentierten sich die Steirerinnen dabei, während Sokol besser ins Spiel fand und auf 1:1 stellte.

In gewohnt souveräner Manier legten die Favoritinnen nach. Auch in Satz drei waren die Grazerinnen zu Beginn knapp dran, machten sich danach mit einigen Unstimmigkeiten das Leben aber selbst schwer. Nach dem 25:17-Satzgewinn für Sokol fixierten die Wienerinnen mit dem 25:18 in Satz vier den 3:1-Sieg und haben am Freitag (17.35 Uhr) in Graz bereits Matchball in der Finalserie, während Graz wohl ein weiteres „Wunder“ benötigt, um Spiel fünf zu erzwingen. „Nach dem ersten Satz sind wir eingebrochen“, analysierte Trainer Frederick Laure. „Und wenn wir im Service keinen Druck aufbauen, zerlegen uns die, das hat man dann auch gesehen.“ In Graz zählt der UVC wieder auf die Hilfe des Publikums. Denn: „Wir haben es nicht geschafft, uns selbst aus dem Grübeln herauszubekommen.“