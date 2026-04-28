Um Punkt 22.27 Uhr war es fixiert ­– zu den Klängen der TSV-Hymne „Der Zug hat keine Bremse“ fuhr die Hartberger Titel-Lokomotive in den Bahnhof der Träume ein. Die Oststeirer sind österreichischer Volleyball-Meister, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte und dementsprechend euphorisch ging es im mit 1523 Fans gefüllten „Haifischbecken“, der Heimhalle des TSV, zu.

Vor den Augen des im Vorjahr zu Verona abgewanderten Lukas Glatz, dem der Titel mit seinen Hartbergen selbst bisher verwehrt blieb, jubelte die Mannschaft mit Trainer Markus Hirczy über einen Traumtag. „Ich wäre natürlich gerne mit ihnen am Spielfeld gestanden“, sagte der ÖVV-Legionär. „Aber wenn man sich ansieht, was sich hier getan hat in den letzten Jahren. Von einer fast leeren Halle zum Aufbau von Zusatztribünen, das ist schon besonders. Dieser Titel ist etwas ganz Großes für alle, Spieler, Fanklub und Verantwortliche.“

Starker Start

Coach Hirczy forderte noch vor dem fünften Finalspiel den richtigen Umgang mit den eigenen Emotionen – und genau das erledigten seine Männer vorbildlich. Angepeitscht von einer ausverkauften Halle und einer Geräuschkulisse, die an eine Champions-League-Partie erinnerte, legten die Hartberger los wie die nicht weit von der Halle entfernte Freiwillige Feuerwehr.

Mit enormen Servicedruck bissen sich die Haie förmlich in den Gedanken der Gäste aus Ried fest. Gepaart mit starker Defense trat bei den Oberösterreichern früh eine gewisse Ratlosigkeit ein, wie man die Hartberger in dieser Verfassung brechen könnte. Ein erster Vorgeschmack, was vier Sätze später folgen sollte, war der Jubel nach dem 25:16-Satzgewinn im ersten Durchgang, der den Grundstein für den erstmaligen Titelgewinn legte. Dass die Rieder ein verdienter Finalgegner waren, zeigten sie im zweiten Satz, als die Hartberghalle nach dem 25:22 für die Gäste kurz verstummte. Noch stiller wurde es nach dem dritten Satz, als Ried nach dem 26:24 kurz vor der ganz großen Sensation stand.

Doch es wäre nicht Hartberg, wenn es nicht hier und da die nötige Portion Dramatik benötigt, um für unvergessliche Momente zu sorgen. Das fünfte Spiel der Finalserie gipfelte also in der dramatischsten Entscheidung und ab Sekunde eins stand die Halle Kopf. Lange schenkten sich beide Teams nichts, marschierten nahezu im Gleichschritt voran und trieben die Spannung auf die Spitze. Doch mit dem Seitenwechsel zogen Max Thaller und Co. das Momentum auf ihrer Seite, holten einen entscheidenden Punkt am Block und bauten die Führung mit einem Ass von Maximilian Steinböck kurze Zeit später aus.

Pure Freude

Es war angerichtet – und um 22.27 Uhr fixierte Dorde Knezevic mit dem Punkt zum 15:11 den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. „Unglaublich, ich kann das nicht begreifen. So ein Spiel vor dieser Kulisse, ich habe Tränen in den Augen“, sagte ein emotionaler Geschäftsführer Markus Gaugl, der erneut den Hallensprecher gab. „Wir haben das erste Spiel im fünften Satz verloren, das Cupfinale, es ist unglaublich.“ Wie lange gefeiert wird? „Bis nächste Woche!“

Es folgten Sektduschen, Tränen und die offizielle Pokalübergabe. „Es war eine Wahnsinnspartie von Ried. Wir sind mit dem Service zurückgegangen, das war nicht so gut. Am Ende des Tages so zu gewinnen, was will man mehr“, erklärte Coach Hirczy. „Wir hatten genug Chancen schon in diesem Jahr und jetzt haben wir den Sack endlich zugemacht.“ Was vielen schon lange klar war, ist nun Gewissheit: Hartberg ist die Volleyball-Hauptstadt Österreichs.