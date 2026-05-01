Am 2. August ist es wieder soweit. Rund 300 tollkühne Läufer und Läuferinnen werden die 44 Kilometer und 1800 Höhenmeter in Angriff nehmen. Der 35. Bergmarathon Kainach bietet zudem die Möglichkeit eines Staffellaufs sowie eine „Bergsprint“-Strecke über 18,5 Kilometer (650 Höhenmeter), die auch als Nordic-Walking-Variante Verwendung findet. In seiner Langversion führt dieser Lauf vom Kainacher Hauptplatz auf die Zeismannhütte (1000 Höhenmeter), von dort auf den Rossbachkogel, das Gleinalm-Schutzhaus und den Brendlstall, vorbei an der Sommerweide der Lipizzaner, über Krautwasch und Heiliges Wasser wieder retour nach Kainach.

Juliane und August Kriebernegg vom TUS Kainach © KLZ / Robert Preis

Für diese kräfteraubende Route, die brutale Steigungen und heftige Downhill-Passagen bietet, die zwölf Labestationen und das Festgelände am Kainacher Hauptplatz braucht es nicht nur eine Vielzahl an Helfer – es sind mehr als hundert Personen – „wir müssen die Strecke auch mehrmals vorher abgehen“ – erzählt August Kriebernegg, Obmann des veranstaltenden Laufvereins TUS Kainach und Organisator des Rennens. „Die Strecke muss ausgemäht, mitunter von Sturmschäden befreit und markiert werden.“

Doch das ist längst nicht alles. Auf dieser marternden Route braucht es eine enorme Sicherheitslogistik. „Im Gebirge kann es innerhalb von Minuten zu Wettereinbrüchen kommen“, Kriebernegg erinnert sich an dramatische Ereignisse. Etwa als im Jahr 2006 mitten im August heftiger Schneefall einsetzte. „Sechs Leute mussten damals wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht werden. Deshalb sind auch die Bergrettungen Köflach, Übelbach und Voitsberg im Einsatz.“

Insgesamt gibt es zwölf Labestationen © Karl Mayer

Unter den zahlreichen Vereinen, die mithelfen, das Event über die Bühne zu bringen, ist etwa das IGN TriTeam, der Voitsberger Triathlon-Verein. Natürlich ist auch die Gemeinde Kainach tatkräftig mit dabei, allen voran Bürgermeister Bernd Gratzer, der den Bergmarathon bereits gelaufen ist. Außerdem die Österreichischen Bundesforste, die Familie Brand, die Berg- und Naturwacht Kainach, der Kameradschaftsbund, die Feuerwehren Kainach und Afling, Bauernbund, Tennisverein Kainach und die Familie Burgstaller. Taxi Blitz sorgt für den Transport der Staffelläufer zu und von den Wechselzonen. Längst legendär ist außerdem die Pasta-Party am Vorabend des Rennens, die vom Gasthof Bojer veranstaltet wird.

„Ohne diese Unterstützung gäbe es den Bergmarathon nicht. Es ist an der Zeit, herzlich Danke zu sagen. Bedanken möchte ich mich auch bei den Anrainern für ihr Entgegenkommen und bei den Sponsoren, die dazu beitragen, dass die Startgelder erschwinglich bleiben.“

Ein berühmter Verbrecher lief mit

„Erfunden“ wurde die Strecke in Kainach übrigens 1982 als erster Bergmarathon Österreichs von einer Handvoll Enthusiasten vom Justizwache-Sportverein Graz unter Führung des Kainachers Werner Parz. Einige Anekdoten hat Kriebernegg noch parat. Etwa jene vom Sieg Johann Kastenbergers im Jahr 1988. Dieser erlangte später als „Pumpgun-Ronny“ traurige Berühmtheit, überfiel mit einer Ronald Reagan-Maske mehrere Banken, verübte Morde und löste die bis dahin größte Fahndung der Nachkriegsgeschichte in Österreich aus. Er hält auf der damaligen Strecke übrigens bis heute den Streckenrekord. Im Vorjahr liefen außerdem Kfor-Soldaten, die im Kosovo stationiert waren, mit „und ein spanischer Urlauber, der zufällig am Tag vor dem Rennen auftauchte, und dann Dritter wurde.“ Insgesamt sind heuer bislang zehn Nationen am Start. Mehr Informationen zum heurigen Lauf am 2. August finden sich auf der Internetseite www.tus-kainach.at