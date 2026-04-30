Zach Laput hatte nach der brutalen Auftaktniederlage gegen Wels in der „Best of five“-Serie des Basketball-Superliga-Viertelfinales die Legionäre um sich versammelt, um allesamt in die Pflicht zu nehmen. „Für einige von uns war es das erste Play-off-Spiel und uns war nicht klar, wie viel intensiver und härter diese Spiele sind. Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir da mehr Intensität abliefern müssen.“ Mit diesem Gespräch wurde ein Schalter umgelegt. „Wir haben das Talent und das Können, jeden in dieser Liga zu schlagen. Es war nur ein mentales Problem.“ Das zeigten sie mit zwei folgenden Siegen gegen Wels eindrucksvoll.

Am Donnerstag (19 Uhr) können die Grazer in der eigenen Halle den Sack zumachen und das Halbfinalticket buchen. „Wir müssen und wollen dieses Spiel gewinnen, denn noch einmal in Wels zu siegen, wird richtig hart. Gegen Wels musst du von Beginn an hart spielen und im ersten Viertel zeigen, dass du gewinnen willst. Sie dürfen nicht das Momentum bekommen.“ In der nächsten Runde warten schon die Bullen aus Kapfenberg.

Trotz seiner Courage, die Initiative nach der Auftaktpleite zu übernehmen, sieht er sich nicht als Führungsspieler. „Ich denke, niemand kann von sich selbst behaupten: Ich bin ein Leader. Ein Anführer bist du nur, wenn dein Gegenüber, deine Mitspieler dich auch so sehen“, sagt der US-Amerikaner, „aber unser größter Vorteil ist, dass wir uns sehr nahe sind. Wir bestärken uns gegenseitig und halten es aus, wenn nach Fehlern auf dem Platz auch einmal geschrien wird. Wir nehmen das dann nicht persönlich. Für eine gute Chemie in der Mannschaft muss jeder Einzelne seinen Egoismus verlieren.“ Er selbst liebt seit Anbeginn seiner Karriere das Verteidigen. „Ich will immer den besten Spieler des Gegners decken. Dafür will ich auch bekannt sein.“ Erst mit den Jahren wurde er auch ein guter Werfer; die mittlere Distanz ist seine liebste.

Um ein guter Verteidiger zu sein, braucht es mehrere Zutaten, sagt er: „Du musst es einerseits in deinem tiefsten Inneren wollen, der beste Verteidiger zu sein. Und ich will das. Auf der anderen Seite musst du in richtig guter Form sein, dass du nicht müde wirst, sondern schnell und stark bleibst. Dann kannst du gegen alle Gegner spielen.“ Das Athletische ist ihm immer schon gelegen und das kann er in Europa auch einsetzen. „Das Spiel in Amerika ist weniger körperbetont, eher technisch geprägt. Hier in Europa kannst du härter spielen und das ist ein Vorteil für mich. Du musst nur genau wissen, wann du deine Kraft einsetzt.“ Und das weiß er.

Doch sei man ohnehin nie ein „fertiger Spieler“ und so hat er sich in dieser Saison vor allem auch bei den Assists weiterentwickelt. „Am Anfang der Saison waren es zwei im Spiel und nun sind es an die fünf.“ Die Präzision brachte er erst im College in seinen Wurf hinein und in der Halle des Davidson College spielte auch sein Idol: Stephen Curry.