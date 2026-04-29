Bei der Generalversammlung des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS) in Ansfelden ist es zu einem Wechsel an der Verbandsspitze gekommen: Herbert Gugganig wurde mit 66 zu 60 Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt und löst damit Elisabeth Max-Theurer ab, die den Verband über 23 Jahre hinweg geführt hatte. Alle 126 Delegierten aus den Bundesländern nahmen an der Versammlung teil und signalisierten damit breite Unterstützung für die Arbeit des Verbandes.

„Herbert, ich gratuliere dir und wünsche dir und dem Österreichischen Pferdesportverband alles Gute. Ich danke allen, die in den letzten 23 Jahren den Verband zu dem gemacht haben, was er heute ist“, zeigte sich Max-Theurer als faire Verliererin.

Elisabeth Max-Theurer © APA / Barbara Gindl

Gugganig, der mit seinem Team (Andrea Blaszczyk, Leopold Erasimus, Inge Margreiter, Johannes Mayrhofer, Gerhard Buchinger und Berthold Kirchtag) zur Wahl angetreten war, freute sich: „Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und möchte meinerseits der Präsidentin und dem Präsidium für deren Arbeit danken. Wir werden mit aller Kraft, vor allem, was den Pferdesport und die Pferdewirtschaft betreffen, daran arbeiten, den Verband in seiner Gesamtheit noch stärker zu machen.“